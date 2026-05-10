Nedelja, 10. maja 2026

Ciklonska jedra se še naprej zadržujejo daleč od naših krajev. Nad Alpe in naše kraje se je s severa razširilo šibko območje visokega zračnega tlaka. Od zahoda k nam doteka dokaj suh in topel zrak.

Do dopoldneva bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Popoldne se bo oblačnost zgostila in se bodo pojavljale občasne rahle do krajevno zmerne padavine.

Dopoldne bo večinoma sončno, od zahoda bo naraščala koprenasta oblačnost, ki se bo postopno gostila, nastane lahko tudi kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo jugozahodnik.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.