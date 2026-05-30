V Sesljanskem zalivu se začenja poletje

Kopališča in lokali na sesljanski obali s tem koncem tedna na stežaj odpirajo vrata poletni sezoni. Če je pred nedavnim prvo začelo obratovati kopališče Caravella, se mu ta konec tedna pridružujejo Castelreggio, Cohiba in plaža sosednjega turističnega naselja Portopiccolo, kjer je petzvezdični hotel Tivoli Portopiccolo Wellness Resort & Spa prejel nagrado za najboljši lokal ob morju v sekciji Premium, ki jo med 300 kopališči v Italiji podeljuje vodnik Andree Guola in Tiziane Di Masi.

Parkirišče in kopališče Castelreggio, ki ju v upravljanje daje Občina Devin - Nabrežina, tako kot lani upravljata neapeljski podjetji (v primeru kopališča je to Disa Parking Solutions srl), s tem vikendom bodo na plaži ležalniki. Sosednje kopališče in bar Cohiba sta od včeraj odprta vsak dan od 9. do 21. ure, tam je tudi restavracija. Mest za ležalnike je 32. Nedelja med 17. in 20. uro pa bo klicala k aperitivu, ko bo na voljo DJ set z ribjimi predjedmi ob morju.

V Portopiccolu bo drevi na vrsti prvi aperitiv ob sončnem zahodu v sodelovanju z znamko Aperol. Poletni koledar ponuja med drugim zabavo v bazenu (19. julija), tri dneve v znamenju klavirskih koncertov (od 31. julija do 2. avgusta) in aperitiv ob velikem šmarnu z manekenko in didžejko Michelle Masullo.