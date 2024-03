Nedelja, 10. marca 2024

Nad Biskajskim zalivom se poglablja ciklonsko območje. Z jugozahodnim vetrom v višinah k nam doteka vlažen in postopno toplejši zrak.

Oblačno bo z rahlimi jutranjimi padavinami; popoldne pa se bodo padavine širile in krepile. Več padavin bo v nižinskem pasu in v hribovitem svetu, kjer bodo lahko tudi obilnejše. Možne bodo tudi plohe. Meja sneženja bo v Alpah sprva na nadmorski višini okoli 1100-1300 m, v Predalpah pa nad 1200-1500 m, nato se bo dvigovala. Na obalnem območju in v spodnji nižini bo pihal okrepljen jugo, morje bo vzvalovano. Tudi v visokogorju bo pihal okrepljen južni veter.

Oblačno bo. Dopoldne bo na zahodu znova začelo deževati. Dež se bo popoldne okrepil in zvečer zajel vso Slovenijo. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1500 in 1800 m. Ponekod bo pihal južni veter, ob morju se bo krepil jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 6, v Zgornjesavski dolini okoli 0, ob morju 9, najvišje dnevne od 10 do 15, na severozahodu okoli 6 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.