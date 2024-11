Nedelja, 10. novembra 2024

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Pri tleh k nam z vzhodnimi vetrovi priteka razmeroma hladen in vlažen zrak, v višinah pa se ob šibkih vetrovih nahaja dokaj topel in suh zrak.

Pretežno jasno bo. Dopoldne se bo na območju Trbiža lahko pojavljala nizka oblačnost ali megla. Na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja, tudi z bolj okrepljenimi sunki zvečer na Kraški planoti in v Trstu.

Danes bo v višjih legah in na Primorskem pretežno jasno, drugod pa se bo marsikje večji del dneva zadrževala megla ali nizka oblačnost. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju okoli 5, najvišje dnevne od 5 do 10, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.