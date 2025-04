Kako so nekoč živeli na Tržaškem

Zadruga La Collina je zbrala spomine 23 starejših občank in občanov tržaških iz petih občin - Zgonik, Repentabor, Dolina, Milje in Devin-Nabrežina. Intervjuje so objavili na spletu in v priložnostni publikaciji, predstavili pa so jih v Domu Briščiki. Pobudo za projekt Spominjam se je dal pokojni tržaški pisatelj in režiser Pino Roveredo. Njegova želja je bila zbrati spomine, zgodbe in čustva starejših ljudi, Italijanov in Slovencev.

Žal mu ni uspelo videti končnega rezultata, ki so ga s predanostjo in empatijo uresničili člani socialne zadruge La Collina, s podporo Radia Fragola in spodbudo Socialne službe občin Julijsko-kraškega teritorialnega območja. Vse intervjuje, teh je 23, si je možno ogledati na uradnem kanalu Youtube zadruge La Collina, kar predstavlja dodatno vrednost, saj prinaša bolj direkten, človeški stik z intervjuvanci.

Pri projektu Spominjam se je govor o spominu preprostih ljudi, o njihovih vsakodnevnih izkušnjah, vizijah, travmah pa tudi prijetnih dogodkih.