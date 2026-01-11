Nedelja, 11. januarja 2026

Nad Evropo je več ciklonov z vremenskimi frontami. Sredozemski se počasi pomika proti osrednjemu Balkanu, njegov vpliv na vreme pri nas slabi. V višinah k nam od severozahoda doteka hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Prevladovalo bo pretežno jasno vreme. Čez dan bo na obali in na vzhodu pihala zmerna burja, ki bo na Tržaškem lahko tudi okrepljena. Zvečer bo kar mrzlo.

Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo v večjem delu Slovenije postopno razjasnilo. Ponekod bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.