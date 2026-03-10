Župan zahodnokraškemu okrožju izrazil »najgloblje spoštovanje«

»Izražam vam najgloblje spoštovanje, tako kot izražam najgloblje spoštovanje vsem prebivalcem vzhodnokraškega okrožja, ki ga zastopate kot predsednik«.

S temi besedami je tržaški župan Roberto Dipiazza odgovoril Pavlu Vidoniju, predsedniku zahodnokraškega rajonskega sveta. Protestno pismo je Vidoni na župana naslovil po neljubem dogodku, do katerega je prišlo na skupni seji tržaških rajonskih svetov preteklega 2. marca. Pristojni za finance v mestni vladi Everest Bertoli je Vidoniju, ki se je nanj obrnil v slovenščini, dejal, da ne bo odgovarjal na vprašanja v »čudnem jeziku«. Vidoni je od župana zahteval jasno opravičilo, Dipiazza je v odgovoru zapisal, da je protestni zapis prebral »z obžalovanjem«. Ker njega samega ni bilo na omenjeni seji, je župan napisal, da jemlje na znanje Vidonijevo verzijo dogodkov, po kateri naj bi Bertolija zmotilo vprašanje v slovenščini. Obenem jemlje na znanje tudi Bertolijevo repliko, češ da je odbornik pri »čudnem jeziku« mislil na albanščino, svoj materni jezik.