Z Niko Kovač tudi o družbeni solidarnosti

Nika Kovač bo jutri (z začetkom ob 20. uri) gostja Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Javni pogo vor ob mednarodnem dnevu žensk bo v Mali dvorani Kulturnega doma v Trstu (Ul. Pe tronio 4).

Nika Kovač je ena najvidnejših predstavnic sodobnega civilnodružbenega gibanja v Sloveniji. Mednarodno se je uveljavila kot direktorica Inštituta 8. marec, ki je v zadnjih letih odigral pomembno vlogo pri številnih družbenih pobudah za zaščito človekovih pravic, enakosti spolov ter pri utrjevanju demokracije v Sloveniji in širše. Inštitut 8. marec je med drugim so deloval pri referendumski pobudi za zaščito vode kot javne dobrine, širšo evropsko pozornost pa je pritegnil z državljansko pobudo My Voi ce, My Choice, ki zagovarja pravico žensk do varnega in dostopnega splava na ravni Evropske unije, so izpo stavili v vabilu na pogovorni večer.Pogovor bosta vodila novinar Primorskega dnevnika Mitja Tretjak in članica pokrajinskega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze Eva Stepančič. V ospredju bodo vprašanja delovanja Inštituta 8. marec, obetov glede gibanja My Voice, My Choice, organiziranja civilne družbe, družbene solidarnosti ter izzivov, s katerimi se soočajo sodobna družbena gibanja.Dogodek ob mednarodnem dnevu žensk prireja pokrajinski odbor Slovenske kulturno-gospodarske zveze za Tržaško. Vstop bo prost do zapolnitve mest.