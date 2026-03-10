Za šport več kot 36 milijonov evrov

Tržaška občina ima v lasti številne športne centre, šolske telovadnice, bazene in stadione, katerih upravljanje zaupa športnim društvom ali drugim organizacijam. Kot lastnica pa skrbi za redno in izredno vzdrževanje objektov. Neposredno upravlja občina samo štiri večja športna središča, to so atletski stadion Pino Grezar, športna dvorana Giorgio Calza na Čarboli, telovadnica Nicolò Cobolli v Ulici Valle in nova dvorana pri Sv. Ivanu, ki pa še ni dokončana. Na teh in drugih objektih občina že izvaja ali načrtuje pomembna dela za skupnih 36.250.000 evrov. Več kot 7,2 milijona evrov je vložila v obdobju med letoma 2024 in 2025, trenutno izvaja dela za 16,8 milijona evrov, načrtovana dela pa bodo terjala okrog 12,1 milijona evrov.

»Tržačani veljajo za zagrizene športnike, zato so investicije v športne objekte za občino prioriteta,« je včeraj na srečanju z novinarji povedala Elisa Lodi, pristojna za šport in infrastrukturna dela v mestni vladi, »z načrtom za okrevanje in odpornost, s pomočjo Dežele FJK in z lastnimi sredstvi izboljšujemo ponudbo na svojem ozemlju«. Med večjimi deli, ki jih načrtuje občina, je širitev športnega centra Ervatti pri Briščikih. Dežela FJK je temu namenila 3,5 milijona evrov iz poletnega rebalansa, dodaten milijon in pol pa bo občina poiskala na deželnih razpisih med fazo načrtovanja, ki poteka v sodelovanju s Športnim društvom Kontovel. Na območju, kjer so zdaj zapuščena teniška igrišča, bodo uredili novo halo s telovadnico. Tam bodo tudi nove slačilnice, son čna elektrarna ter toplotne črpalke. Novo halo bodo povezali z obstoječo, povečali bodo kavarno. Telovadnica s košarkar skim igriščem bo nivoja Silver, v skladu z določili italijanske košarkarske zveze FIP. Dela so se začela na nogometnem igrišču Ferrini na Pončani. Iz deželne blagajne je občina tokrat potegnila 1,2 milijona evrov. Ker želi igrišče čim prej predati namenu, bo ob njem postavila montažne slačilnice, kasneje pa jih dogradila.

Na seznamu nujnih infrastrukturnih del je končno tudi dotrajana tekaška proga atletskega stadiona Grezar. Z dvema milijonoma evrov bo občina prenovila tudi druge športne objekte, tribune in razsvetljavo. Z deli bodo začeli aprila. Nove luči bodo namestili tudi na atletskem stadionu Draghicchio na Kolonji. Iz svoje blagajne bo občina v posodobitev svetil vložila 1,2 milijona evrov. Lodi je dodala, da bodo z 213.000 evri obnovili tudi tamkajšnja teniška igrišča in posodobili skakališča, metališče ter druge objekte. Julija bo občina preuredila nekatere šolske telovadnice in igrišča. Dotrajana in večinoma neuporabna zunanja igrišča šole Biagio Marin v Škednju bodo v štirih mesecih prenovili z deželnim prispevkom v višini 327 tisoč evrov in z lastnimi sredstvi, to je okrog 187 tisoč evrov. Pred kratkim so se zaključila dela v telovadnicah šol Addobbati (48 tisoč evrov), Morpurgo (130 tisoč evrov), Giotti Stuparich (900 tisoč evrov) in Don Milani (250 tisoč evrov).Z izrednimi deli bodo maja pri Sv. Alojziju prenovili igrišče za mali nogomet s skoraj 500.000 evri. Obnova poda igrišča in slačilnic ter protipožarni ukrepi v športni dvorani na Čarboli, ki gosti rokometne tekme in košarkarje Jadrana, bodo občino stali 690 tisoč evrov, skoraj 3,7 milijona evrov pa potrebujejo za obnovo glavne športne dvorane PalaRubini.