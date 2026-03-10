Krovni organizaciji snujeta šolski forum

Krovni organizaciji Slovencev v Italiji skušata vzpostaviti t. i. šolski forum oz. skupno omizje, ki bi prispevalo k skupnemu razmišljanju o vprašanjih slovenskega šolstva v Italiji. Srečanje predstavnikov Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij je sklicano za četrtek v Trstu, za isti dan pa je napovedano zasedanje Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku (v nadaljevanju Deželne šolske komisije), ki naj bi podala mnenje o načrtu preureditve ravnateljstev slovenskih šol. Dogodka nista povezana, zagotavljajo pri SKGZ in SSO, saj se je dogovarjanje o šolskem forumu začelo že pred časom, v četrtek pa bi moralo potekati prvo operativno pripravljalno srečanje.

Vse izhaja iz predlogov, iznesenih na letošnjem januarskem javnem srečanju v Društvu slovenskih izobražencev v Trstu, ko sta vzpostavitev tovrstnega organa predlagali podpredsednica SSO Marija Brecelj in predsednica SKGZ Nives Cossutta. Brecelj je takrat predlagala forum, ki bi obravnaval šolsko mrežo za predšolsko, prvostopenjsko in drugostopenjsko ponudbo, dalje bi delal na atraktivnosti in prepoznavnosti šol ter bi bil osredotočen na slovenski jezik in kulturo, ki sta neločljiv del šolske vzgoje. Tudi Cossutta je ob tisti priložnosti pozvala k oblikovanju stalnega omizja za šolska vprašanja ter k skupnemu razmišljanju o odprtih vprašanjih, kot so npr. neizvajanje zaključkov programske konference Slovencev v Italiji, raba italijanskih učbenikov in elektronskih dnevnikov, pomanjkanje ravnateljev ali težave pri izmenjavah s šolami v Sloveniji. Pri obeh krovnih organizacijah gojijo upanje, da bo naposled prišlo do oblikovanja šolskega foruma.