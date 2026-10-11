Nedelja, 11. oktobra 2026

Nad srednjo Italijo je plitvo ciklonsko območje. Nad našimi kraji se ob šibkih vetrovih zadržuje dokaj vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo stanovitno vreme z zmerno oblačnim nebom. Ob morju bo dopoldne sprva še pihala zmerna burja. V hribih bo od popoldneva več spremenljivosti in bo možen rahel dež.

Danes se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.