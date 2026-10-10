Košarkarska sobota: Kontovel praznih rok v Gradišču

Gradisca – Kontovel 82:78 (15:12, 26:26, 60:43)

Kontovel: Terčon 3 (2:2, 1:2, 0:2), Glavina 0 (-, -, -), Bellettini 0 (-, -, -), Rocchetti 12 (3:5, 3:3, 1:1), Mattiassich 2 (-, 1:2, 0:3), Salvi 0 (-, 0:1, 0:2), De Petris 7 (3:4, 2:8, 0:1), Zettin 23 (1:1, 5:9, 4:10), Daneu 18 (5:6, 2:8, 3:6), Scocchi 9 (4:4, 1:3, 1:6), Hmeljak nv. Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so v drugem krogu deželne divizije 1 v gosteh z izidom 82:78 klonili proti Gradisci. Gostje so prvi povedli, nato pa nekoliko popustili, tako da se je prvi polčas končal pri izenačenem izidu 26:26. Obe ekipi sta v prvi polovici tekme veliko grešili. V tretji četrtini so domačini pritisnili na plin in z delnim izidom 34:17 pobegnili. Kontovel je v zadnjih desetih minutah odgovoril , dosegel 35 točk, za preobrat pa je Zettinu (23 točk ob debiju s Kontovelom) in soigralcem zmanjkalo moči