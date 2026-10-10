Tudi brezvetrtje zaznamovalo regato Go to Barcolana from Slovenia

Veter oziroma njegovo pomanjkanje je letos kar ponagajalo organizatorjem regate Go to Barcolana from Slovenia by I feel Slovenia, ki že tradicionalno pripomore k temu, da se večje število jadrnic iz Slovenije udeleži današnje Barcolane. 11. izvedba regate v organizaciji TPK Sirena, SVBG in v sodelovanju s portoroškim klubom JK Pirat je letos na startno linijo privabila kar 42 jadrnic.

Zaradi pomanjkanja vetra so se organizatorji odločili, da regatno polje iz Portoroža v Trst skrajšajo, do Delega Rtiča pa je uspelo prijadrati 25 posadkam.

Na nagrajevanju, ki je tudi letos potekalo v mali dvorani opernega gledališča Verdi se je zbralo mnogo gostov, med temi so bili predstavniki slovenskih organizacij in občin, nekateri med njimi pa so tudi nagradili najboljše posadke. To so bili senatorka Tatjana Rojc, generalni konzul RSv Trstu Tomaž Kunstelj, vodja milanskega urada Slovenske turistične agencije, ki je tudi glavni sponzor regate, Aljoša Ota (ta je bil med drugim deležen še glasnega petje ob rojstnem dnevu), predsednik ZKBAdriano Kovačič ter ambasadorki slovenskega športa v Italiji in olimpijki, smučarka Caterina Sinigoi in jadralka Jana Germani.

»Tri društva, dve državi, en zaliv,« je geslo regate ponovil predsednik SVBGMitja Gialuz in dodal: »Morje nima meja, teh pa tudi ne smemo spet uvesti.« Predsednik TPKSirena Igor Filipcic je izpostavil, da je bilo letos težko zaradi brezvetrja, zato so se morali organizatorji tudi odločiti za skrajšanje regate in se zahvalil vsem, ki so pripomogli k njenemu uspehu.

Na nagrajevanju, ki ga je vodil Eugen Ban, za glasbene utrinke pa je poskrbel istrski kantavtor Mitja Kodarin, so nagradili najboljše jadrnice v vsaki kategoriji. Med temi je bila v kategoriji devet jadrnica Viktor Franca Sedmaka (TPK Sirena). V peti kategoriji je slavila jadrnica Dragonudo Matije Brovca JK Čupa in JK Mornik.

Absolutno zmago si je tako kot lani prislužila jadrnica Generali Sama Žvana (JD Mariborčanka), ki je slavila tudi kategoriji 0.