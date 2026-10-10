Odgovor športnega društva Soča na izključitev iz projekta SloVolley

Športno društvo Soča iz Sovodenj je z dolgim novinarskim sporočilom odgovorilo in odreagiralo na njeno izključitev iz skupnega odbojkarskega projekta tržaških in goriških odbojkarskih ekip SloVolley. O izključitvi smo v športnih straneh Primorskega dnevnika pisali 2. oktobra. Novinarsko sporočilo, ki ga bomo tudi objavili v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika, v celoti objavljamo na spletni strani.

Odgovor odbora AŠD Soča na izjave predstavnikov društev projekta SloVolley

»Odbor AŠD Soča je na seji dne 10. oktobra 2026 obravnaval objavi v časopisih Primorski dnevnik z dne 2. oktobra 2026 z naslovom Iz projekta SloVolley izključili Sočo in Novi glas z dne 8. oktobra 2026 z naslovom SloVolley ohranja kot cilj B-ligo. Obravnaval je predvsem izjave posameznih predstavnikov društev, ki sodelujejo oziroma so sodelovala pri projektu SloVolley in je ugotovil, da kar danes lahko beremo na časopisih slovenske narodne skupnosti v Italiji in slišimo v prispevkih družbe Rai, je le vrh ledene gore. Bistveno bolj ostre in tudi žaljive obtožbe, so na društvo naslovili tako predsedniki ostalih društev odbojkarskega projekta, kot tudi garant projekta, predsednik ZSŠDI-ja Ivan Peterlin, ki je s svojim pismom tudi formalno podal izjavo o odstopu iz funkcije garanta projekta.

Ob dejstvu, da so ta pisma interne narave, je bil odbor mnenja, da jih trenutno ne objavi. Dolžno pa se je odzvati na v medijih izrečene kritike, saj mora društvo zaščititi svoj ugled in ugled svojih igralcev, sodelavcev ter navijačev.

Odbor uvodoma ugotavlja, da iz projekta SloVolley Soča ni izstopila in da do današnjega dne ni prejela ne zapisnika ne nobenega uradnega sporočila s strani drugih društev, s katerim bi bila Soča formalno obveščena o svojem statusu v projektu SloVolley.

V nadaljevanju je Odbor obravnaval posamezne navedbe iz člankov in ugotovil naslednje:

1. V članku, objavljenem v PD, je navedeno, da je sestanek sklical garant projekta SloVolley. Odbor ugotavlja, da je Ivan Peterlin z uradnim dopisom odstopil z mesta garanta projekta že 26. avgusta 2026. To dejstvo je pomembno za razumevanje formalnega položaja sestanka, o katerem je govor v članku in posledično tudi o odločitvah, ki so bile na sestanku sprejete in ki so formalno sporne.

2. Glede sestave ekip v letošnji sezoni in navedb, da naj bi AŠD Soča želela oblikovati lastno ekipo, Odbor poudarja, da je takšna informacija pomanjkljiva in zato za javnost lahko zavajajoča. Predsednik AŠD Soča Tomsič je namreč na skupnih sestankih projekta SloVolley meseca maja predlagal Ambroža Peterlina za trenerja močnejše tekmovalne ekipe, ki bi v okviru projekta SloVolley nastopala v C-ligi pod tekmovalno licenco AŠD Soča. Organizacijsko in športno težišče te ekipe bi bilo na Goriškem. Predvideno je bilo, da bi se ta ekipa imenovala SloVolley in da bi pri njenem vodenju in spremljanju sodelovali odborniki treh društev: Soče, Olympie in Sloge Tabor. Upravni vidik pa bi pripadal Soči. Drugo ekipo v C-ligi, registrirano pod tekmovalno kodo Olympije, bi sestavljali predvsem mlajši igralci kategorije U19, pretežno s Tržaškega, zato bi bilo njeno težišče na Tržaškem. Zaradi pravil odbojkarske zveze FIPAV, ki ne omogoča nastopanja dveh ekip pod isto tekmovalno kodo v istem prvenstvu, pa je Soča dala predlog, da bi tretjo ekipo, ki je bila registrirana v C-ligi tudi pod kodo Olympije, prepisali v D-ligo, kjer bi skupaj igrali vsi slovenski mladinci kategorije U17, ki izhajajo pretežno z Goriškega. Zadnji predlog ni bil sprejet. Sledilo je srečanje predstavnikov društev s trenerjem Peterlinom, na katerem so se odprla nova vprašanja glede tekmovalnih pogojev za prvo ekipo, ki so jih Soči postavili predstavniki drugih društev in ki niso bili dogovorjeni. Obenem je takrat prišlo tudi do grobih žalitev na račun predstavnikov Soče. Zato je AŠD Soča v teh okoliščinah izrazila pripravljenost, da se odpove finančno prezahtevnemu projektu in prevzame organizacijo šibkejše ekipe v okviru projekta SloVolley. Organizacijo močnejše ekipe pa je prepustila Olympii oziroma Slogi Tabor. Takšno stališče pa ni pomenilo odstopa od skupnega projekta ali namere po oblikovanju samostojne ekipe zunaj njegovih okvirov. Šlo je za predlog drugačne razdelitve organizacijskih odgovornosti, ki bi upoštevala tako razpoložljive kadrovske vire kot tudi finančne zmožnosti posameznih društev. AŠD Soča namreč ni želela prevzeti finančnega bremena angažiranja in plačevanja zunanjih igralcev za nastopanje v C-ligi, če bi bil takšen model usmerjen predvsem v čimprejšnje napredovanje v B-ligo. Društvo je namreč skladno s svojo linijo zagovarjalo pristop, ki bi poleg tekmovalnih ciljev omogočal tudi dolgoročnejši razvoj igralcev iz slovenskih odbojkarskih društev ter jim zagotavljal možnosti za vključevanje in uveljavljanje v skupnem projektu. Razhajanje glede modela sestave močnejše ekipe z nakupom tujih igralcev je bilo torej povezano z različnim pogledom na športne prioritete in finančno odgovornost, ne pa z željo Soče, da bi se od projekta SloVolley oddaljila.

Pomembno je tudi, da je Soča organizatorjem močnejše ekipe izrecno izrazila pripravljenost, da stopijo v stik z njenimi igralci, obenem pa igralcem prepustila svobodno odločitev, ali se želijo pridružiti močnejši ekipi SloVolley. Da ta možnost ni ostala zgolj načelna, potrjujejo tudi srečanja med trenerjem močnejše ekipe in nekaterimi igralci AŠD Soča. Ta dejstva so pomembna pri presoji izjav predsednika Hledeta, objavljenih v Novem glasu, da naj bi Soča svoje igralce spodbujala, naj ostanejo v domači ekipi, namesto da bi se pridružili skupni ekipi SloVolley. Zgoraj opisana dejstva jasno izpodbijajo izjave predsednika Olympie. Soča je namreč vedno podpirala možnost neposrednega stika med organizatorji močnejše ekipe in svojimi igralci ter svojim igralcem ni nikoli omejevala svobode odločanja glede nadaljnje športne poti. Odbor zato zavrača prikaz dejstev oz. interpretacijo, po kateri naj bi Soča želela oblikovati lastno ekipo in zadrževati svoje igralce zunaj skupnega projekta.

3. V članku v PD so navedene tudi kritike predsednika Olympie glede delovanja AŠD Soča, ki naj ne bi promovirala projekta Slovolley na svojih družbenih omrežjih. Odbor spominja, da je bilo v sezoni 2025/26 v okviru upravljanja vseh sredstev za katera so prispevala vsa društva projekta SloVolley, namenjenih tudi 1.268 EUR za promocijo. Ta sredstva je upravljala Olympia. Pričakovati bi bilo, da bi na podlagi ravno teh sredstev Olympia skrbela za ustrezno promocijo projekta Slovolley v celoti, vključno z B-ligo. Kritika na račun delovanja skupine SočaL, ki upravlja socialna omrežja AŠD Soče na prostovoljni ravni in v duhu zastonjskosti, je zato milo rečeno nekorektna. Glede tega, kaj morajo vzklikati navijači Soče med tekmami, pa je vsak komentar odveč.

4. Odbor se je opredelil tudi do navedb, da naj bi AŠD Soča delovala na račun projekta SloVolley. Pri tem odbor opozarja, da je AŠD Soča stalno zagovarjala stališče, da se namenska sredstva za projekt SloVolley, uporabljajo za celotno vertikalo projekta in ne samo za njegovo najmočnejšo ekipo. Odbor posebej opozarja na način financiranja projekta v sezoni 2024/25, ko je bil izredni prispevek namenjen izključno društvoma, ki sta upravljala prvo ekipo (Oympii in Slogi Tabor). V sezoni 2025/26 pa je AŠD Soča, ki je v projektu tedaj predstavljala »špico«, vztrajala, da finančna podpora mora biti usmerjena v financiranje celotne vertikale in vseh društev, tudi tistih, ki trenutno v okviru italijanske odbojkarske zveze Fipav nimajo formalno registriranih svojih ekip v nobenem prvenstvu, ker samo na tak način lahko strukturno širimo odbojkarsko gibanje v zamejskem prostoru. Do take bolj demokratične delitve sredstev je v lanski sezoni tudi prišlo.

5. Glede izjave Sandra Corve o sodelovanju med društvi v projektu SloVolley, odbor ugotavlja, da je stvari potrebno presojati tudi v luči konkretnih dogodkov. Zato ga spominja, da je bil v letu 2024 podpisan pravilnik, ki je izrecno predvideval brezplačno izposojanje igralcev med društvi, kljub temu pa je društvo Val s formalnim elektronskim sporočilom (pec) od društva Soče zahtevalo odškodnino za igralca, ki že več let ni igral pri Valu. Pri tem velja omeniti še, da v okviru ZSŠDI-ja sam predsednik Vala, kot je bilo izpostavljeno na sejah SloVolleya, projekta o združeni ekipi SloVolley ni podprl. V tem primeru veljajo očitno različna merila.

6. Kar se pa izjave Valentina Juretiča tiče, Odbor ugotavlja tudi, da je AŠD Soča v okviru sodelovanja pri projektu SloVolley društvu Naš Prapor poleti 2023 prepustila osem igralcev, s katerimi je igralo edino mladinsko prvenstvo v zadnjih letih. Odbor obenem spominja, da je društvu Olympia v sezoni 2023/24 poskrbela trenerja in igralce, ki so redno trenirali v Sovodnjah in so nastopali v prvenstvu U13 3x3 pod imenom Olympia. Tudi ta podatek je pomemben pri presoji javnih izjav o pripravljenosti Soče za sodelovanje in o njenem odnosu do skupnega projekta.

7. Glede sodelovanja na področju mladinskih ekip Odbor nadalje ugotavlja, da letos ni bil izveden skupni sestanek za koordinacijo mladinskih moštev. Razlogi, zaradi katerih so se ostala društva odločila, da se sestanejo brez Soče, nam niso znani. AŠD Soča vsekakor spoštuje odločitve ostalih glede organizacije njihovega mladinskega dela. Treba pa je poudariti, da društvu, ki na koordinacijski sestanek ni bilo povabljeno, ni mogoče pripisovati odgovornosti za to, da do sodelovanja ni prišlo. Če ni bilo niti poskusa skupnega usklajevanja, odgovornosti za neuresničeno sodelovanje ni mogoče prevaliti na AŠD Soča.

8. Odbor se je seznanil tudi z izjavo predsednika Hledeta, da bo projekt SloVolley nadaljeval delo in da se bo igralski kader odslej iskal med štirimi društvi namesto med petimi. Pri tem Odbor opozarja, da je letošnja sestava prve ekipe projekta Slovolley le v manjši meri odraz igralskega kadra in dela slovenskih zamejskih društev. Z vprašanjem, koliko od vseh igralcev vrhunske ekipe je zraslo v okviru zamejskih društev, oz. v kakšni meri tak sestav odraža slovensko odbojko v Italiji, naj se ukvarjajo tisti, ki skrbijo za delitev sredstev za izvajanje športnih programov v zamejstvu v slovenskem jeziku. Neizpodbitno dejstvo pa je, da je projekt SloVolley brez AŠD Soča osiromašen.

Z ozirom na nastalo situacijo bo Odbor budno spremljal razvoj dogodkov v upanju na pozitivni razplet, drugače bo prisiljen ustrezno zaščititi ugled in delovanje društva in v tem smislu tudi postopati.