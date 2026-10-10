Gladka zmaga SloVolleyja ZKB, derbi Soči SloVolley

Futura – SloVolley ZKB 3:0 (17:25, 17:25, 13:25)

SloVolley: Aizza 2, Bulfon 10, Sutter 9, Jerič 7, Terpin 7, Komjanc 8, Margarito (L1), Soranzio (L2), Segre 8, Vattovaz 3. Trener: Peterlin.

V zadnjem krogu skupinskega dela deželnega pokala so odbojkarji SloVolleyja ZKB z gladkim 3:0 v gosteh nadigrali Futuro iz Cordenonsa. Razlika med ekipama je bila očitna, saj SloVolley v letošnji sezoni nastopa v C-ligi, Futura pa v D-ligi. V vrstah SloVolleya sta bila odsotna Karnel in Katalan, trener Ambrož Peterlin pa je tekmo izkoristil za preizkus različnih kombinacij in je v vsakem od treh nmizov igral z različno postavo. Kot pričajo izidi posameznih nizov zmaga slovenske ekipe ni bila nikoli pod vprašajem. SloVolley ZKB si je s to zmago zagotovil prvo mesto v skupini in uvrstitev v polfinale, ki bo predvidoma februarja.

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – SloVolley 3:2 (25:22, 25:21, 18:25, 26:28, 15:8)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak:

SloVolley: G. Manià 10, L. Manià 5, Boezio 27, Maion 6, Grassi 4, P. Manià 1, Mezzari 5, Brosch (L), Luzzatto (L), Butelli. Trener: Manià

Kot se za derbi spodobi, se je tekma pokala med Sočo SloVolley ZKB Lokanda Devetak in SloVolleyjem zaključila po petih nizih. C-ligaši Soče SloVolleyja so se morali pošteno potruditi, da so strli odpor D-ligašev SloVolleyja. Vodili so že z 2:0, nakar so odbojkarji SloVolleyja odreagirali in začeli zelo dobro servirati (na tekmi so dosegli 11 asov, zgrešili pa 9 servisov). Tretji set so gladko osvojili, v četrtem so igrali točko za točko, v končnici pa so bili boljši odbojkarji SloVolleyja. Peti set je bil na začetku izenačen, Soča SloVolley je nato pobegnila pri izidu 8:5, prednosti pa ni več izpustila iz rok. Pri SloVolleyju je bil v napadu zelo učinkovit Boezio, ki je dosegel 27 točk.

Soča SloVolley je s to zmago osvojila prvo mesto v skupini in se uvrstila v polfinale pokala.