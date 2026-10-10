Avstralski jadralec Jimmy Spithill se je vrnil v mesto, ki ga dobro pozna in na katerega ga vežejo tudi jadralni spomini. Najmlajši skiper, ki je kdajkoli osvojil prestižni pokal America’s Cup (2010), ki je zaslovel leta 2013, ko je z ekipo Oracle Team USA uprizoril enega največjih športnih preobratov v zgodovini (potem ko so zaostajali z 1:8 v zmagah proti Emirates Team New Zealand, so serijo obrnili v svoj prid in zmagali z 9:8), ter nekdanji krmar slovite ekipe Luna Rossa Prada Pirelli, s katero je nastopal na najvišji ravni, je danes izvršni direktor in soustanovitelj ekipe Red Bull Italy SailGP Team. Na današnji Barcolani bo prevzel krmilo posebne Red Bullove posadke, v kateri bodo poleg jadralcev in jadralk – med njimi sta Tržačana Jana Germani in Andrea Tesei – tudi športniki iz drugih panog in ustvarjalci spletnih vsebin.

Vrnili ste se na Barcolano. Kaj vam pomeni ponovno jadranje v Trstu?

Trst obiskujem že dolgo. Prvič sem tu tekmoval na Barcolani v prvih letih tega tisočletja, pozneje pa sem nastopil še približno štirikrat. Zelo rad se vračam, saj je to čudovito mesto za jadranje.

Kaj je tisto, zaradi česar je Barcolana tako posebna?

Vzdušje, ljudje in množica jadrnic. Nikjer drugje na svetu ne vidiš toliko plovil na isti štartni črti. Vse skupaj je noro in neverjetno. Prav zaradi tega je Barcolana nekaj posebnega. In zato se v mesto rad vračam.

Ste se tokrat vrnili predvsem zaradi zabave ali je zmaga še vedno cilj?

Zmaga bo težka, saj bodo na startu tudi precej večje jadrnice od naše. A vedno se je lepo vrniti. V Tržiču imamo jadralni center pri Sailing Academy, zato veliko časa preživimo v tem delu Italije. Tu živijo tudi številni člani naše ekipe Red Bull Italy SailGP, med njimi Jana Germani.

Kaj bi svetovali mladim jadralcem, ki sanjajo o vrhu?

Da jim lahko uspe. Ni pomembno, kdo si, ali si fant ali dekle in od kod prihajaš. Če si nečesa res želiš in si pripravljen za to delati, lahko dosežeš svoj cilj. Če ti kdo reče, da nečesa ne zmoreš, to ne pomeni, da ima prav. Dosežeš lahko vse, čemur se zares posvetiš.