Nedelja, 12. julija 2026

Nad srednjo Evropo in Alpami je šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam od severozahoda doteka razmeroma topel in prehodno bolj vlažen zrak.

Danes bo pretežno jasno vreme. Popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno zaradi nastanka kopaste oblačnosti, ki se bo proti večeru širila tudi v nižinah in na obali. Na vzhodu se bodo lahko pojavljali nalivi in nevihte. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi. Vroče bo, predvsem v nižinah in v alpskih dolinah.

Danes bo povečini sončno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.