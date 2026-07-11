Iz Tilmenta rešili mamo s hčerkama, očetu ni bilo pomoči

Več voznikov, ki se je vozilo po avtocesti A4, je poklicalo na enotno številko za klic v sili (112), ker je v Tilmentu, pod viaduktom pri kraju Ronchis na meji med Furlanijo - Julijsko krajino in Venetom opazilo tri osebe, ki so se utapljale. Na kraj so napotili gasilce iz Latisane, videmske reševalce, gasilski helikopter Drago, s katerim sta iz Benetk na kraj nesreče prispela tudi dva potapljača, pa tudi potapljače deželne potapljaške reševalne enote iz Trsta, za konec pa še ekipo z reševalnim gumenjakom iz Portogruara. Kaj kmalu po prihodu na kraj dogodka so reševalci iz vode potegnili žensko in dve deklici, takrat so tudi izvedeli, da je z njimi v vodo skočil tudi oče, ki pa ga ni bilo več na spregled. Nemudoma so začeli z iskanjem pogrešanega: kasneje so njegovo truplo našli v reki.

Kot je poročala Ansa, naj bi v dogodek bili vpleteni dve družini iz Azerbajdžana, ki sta se pri Tilmentu dobili, da bi skupaj praznovali nek praznik. Kaže, da naj bi se deklici, ki sta se kopali v reki, znašli v težavah. Oče naj bi skočil v vodo, da bi jima pomagal, a ga je reka odnesla. Eno od dveh deklic so zaradi sindroma utopitve s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.