Vrata Narodnega doma pri Sv. Ivanu naj bodo vsem odprta

Pri Svetem Ivanu vsi nestrpno pričakujejo odprtje tamkajšnjega Narodnega doma in da bodo njegovi prostori zaživeli z novimi vsebinami. Idejno zasnovo o tem, kar bi se lahko v njem dogajalo, so včeraj predstavili mladi, ki so se udeležili letošnjega Mladinskega raziskovalnega tabora (MRT) Sveti Ivan v organizaciji Slovenskega raziskovalnega inštituta (Slori). Predstavitev je potekala v prostorih društva Slavko Škamperle na Stadionu 1. maj.

Namen večdnevnega tabora je namreč bil raziskovati preteklost ter načrtovati prihodnost »slovenskega« Svetega Ivana, še posebej v vidiku prihodnjega odprtja večnamenskega središča v prenovljeni stavbi Narodnega doma, tako da je skupina 13 mladih (stari so od 15 do 25 let) iz Trsta in okolice, Benečije in Slovenije na včerajšnjem zaključnem dogodku predstavila rezultate izvedenih raziskovalnih dejavnosti. Raziskovalno delo je potekalo v dveh skupinah: domoznanska skupina je spoznavala zgodovino Svetega Ivana in pripravila izhodiščne smernice za stalno razstavo, ki bo v prihodnje našla mesto v Narodnem domu, družboslovna skupina pa je z intervjuji preverila potrebe, pričakovanja in predloge bodočih uporabnikov in uporabnic novega večnamenskega središča. Ti bi bili v prvi vrsti dijaki, pa tudi študentje, otroci, njihove družine, krajani in drugi. Skratka vsi, ne glede na jezik in starost, so poudarili na predstavitvi, pa čeprav bo poudarek na slovenskosti Narodnega doma.

Več v jutrišnejm (nedeljskem) Primorskem dnevniku.