V mamini trgovini hranil 12 kilogramov drog

Finančna policija iz Pordenona je v minulih dneh aretirala mladeniča iz Maniaga, ki je v prostorih materine trgovine hranil kar 12 kilogramov raznih prepovedanih drog. Mladeniča so ustavili v kraju Porcia pri Pordenonu in opazili, da je bil zelo nemiren. Zato so najprej pregledali njegov avtomobil, kjer so v predalu našli ostanke kokaina, metamfetamina in ekstazija, sledila je še osebna preiskava, pri kateri so v mladeničevem spodnjem perilu našli tri zavojčke z več kot 15 grami kokaina. Po posvetovanju z dežurnim sodnikom so finančni policisti naposled opravili še dve preiskavi.

Na mladeničevem domu v Maniagu so našli okoli dva tisoč evrov, v trgovini njegove matere (ki pa po ugotovitvah preiskovalcev s sinovo dejavnostjo ni imela nič) v Pordenonu pa so naleteli na najpomembnejše odkritje: v skladišču in v visečem stropu so tako odkrili večjo količino različnih vrst droge. Konkretno je šlo za skoraj kilogram kokaina, več kot deset kilogramov hašiša, pet halucinogenih gob in še sto gramov različnih vrst drog (marihuane, heroina, ketamina, ekstazija in drugih sintetičnih snovi). Poleg tega so v trgovini našli še pet preciznih tehtnic in material za pripravo odmerkov. Spričo ugotovljenega so policisti mladeniča aretirali pod obtožbo kaznivih dejanj nezakonite proizvodnje, trgovine in posesti opojnih in psihotropnih substanc ter ga odpeljali v pordenonski zapor.