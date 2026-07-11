Umrl je Giorgio Rossi

Na Tržaškem je odjeknila novica, da je v 80. letu starosti umrl odbornik za kulturo na Občini Trst Giorgio Rossi, ki je bil od vsega začetka zvest politični sopotnik in desna roka tržaškega župana Roberta Dipiazze. Giorgia Rossija so pred dnevi zaradi padca hospitalizirali v bolnišnici na Katinari. Novico je sporočil ravno župan, ki je na Facebooku zapisal: »Ciao Giorgio, prijatelj moj, nikoli te ne bom pozabil.« Skupaj sta sodelovala v mestnih vladah že več kot dvajset let.

Giorgio Rossi se je rodil 9. oktobra leta 1947 v istrskem Umagu, od koder je z družino prebegnil v Trst. Izučil se je za industrijskega tehnika, že od leta 1968 je delal v gradbenem sektorju, kjer se je uveljavil kot podjetnik.

V Trstu je bil že dolgo poznan kot politik, ki je v družbi Roberta Dipiazze po letu 2000 sooblikoval več mestnih vlad. Bil je zvest županov sodelavec, Dipiazza mu je po vsaki volilni zmagi namenil pomemben resor. Rossi je bil tako v preteklosti občinski odbornik za infrastrukturna dela, nato za šolstvo, potem za kulturo in šport, nazadnje za kulturo in turizem. Vedno je nastopal v županovi občanski listi.

Več v jutrišnji (nedeljski) izdaji Primorskega dnevnika