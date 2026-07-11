Merlier še drugič zapovrstjo najboljši v sprintu

Belgijec Tim Merlier (Soudal Quick-Step) je zmagovalec tudi osme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Perigueuxa do Bergeraca (180,4 km) je slavil drugo zaporedno zmago, potem ko je dobil že petkov sprint v Bordeauxu. Slovenski as Tadej Pogačar je varno prečkal ciljno črto in ostal vodilni v skupnem seštevku.

Za favoriti v skupnem seštevku je še en relativno miren, četudi zelo vroč dan v sedlu. Tudi Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je v vročini, ogrelo se je do 37 stopinj Celzija, ves čas dirkal obdan z ekipnimi kolegi ter se večino časa hladil z ledom in hladno pijačo.V seštevku ima slovenski as po izjemni četrtkovi zmagi v Pirenejih še naprej 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegaardom, 3:27 minute pa zaostaja njegov ekipni kolega Mehičan Isaac del Toro. Sprinterji so na letošnjem Touru še tretjič obračunali za zmago, znova pa je kljub tehničnemu zaključku Merlier dokazal, da mu trenutno v sprintih ni para. Triintridesetletnik je danes ugnal Eritrejca Biniama Girmaya (NSN) in Nizozemca Olava Kooija (Decathlon CMA CGM) ter vpisal 74. zmago v karieri in peto v etapah dirke po Franciji.

V skorajšnji kopiji petkove etape je bilo tudi tokrat jasno, da ravninska trasa ne bo ponudila številčnega bega. Na koncu so bili v ospredju le trije, a so vseeno povzročili veliko težav glavnini, v kateri je v vročini vse več utrujenih nog.Potem ko je trojica na čelu razpadla, je najdlje vztrajal Belgijec Liam Slock (Lotto Intermarche), ki je imel pred zadnjimi desetimi kilometri še minuto naskoka.V igri s časom in kilometri je glavnina Belgijca ujela vsega dober kilometer pred ciljem. Nato se je začel boj za položaje sprinterskih vlakov, favoriti pa so se skušali izogniti težavam in priti varno do cilja. Tudi ostala Slovenca na Touru, Matej Mohorič in Jan Tratnik, sta varno prečkala ciljno črto, potem ko sta za ekipi Bahrain-Victoriousa oz. Red Bull-BORA-hansgrohe opravljala vlogo pomočnikov. Če ubežniki niso imeli pravih možnosti v zadnjih nekaj etapah, bi utegnilo biti drugače v nedeljo, ko bo na vrsti razgibana trasa med Malemortom in Usselom (185,5 km). Kolesarji bodo morali premagati 3300 višinskih metrov, trasa pa ponuja le redke ravninske kilometre.