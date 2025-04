Nedelja, 13. aprila 2025

Območje visokega zračnega tlaka se je pomaknilo nad Balkan. S šibkim severovzhodnim vetrom nad naše kraje prehodno doteka nekoliko hladnejši, a še vedno suh zrak.

Danes bo pretežno oblačno. Na zahodu se bodo pojavljale rahle padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini 2000 m. Ničta izoterma se bo dvignila na 3000 m. Pihal bo južni veter.

Danes dopoldne se bo od zahoda pooblačilo. Sredi dneva bo v zahodni in osrednji Sloveniji začelo rahlo deževati. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, najvišje dnevne od 14 do 18, na vzhodu do 21 stopinj C.