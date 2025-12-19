Zgoniški športno-kulturni center poimenovali po Pepiju Guštinu

Nekdanji zgoniški župan Pepi Guštin je verjel v skupnost in svoja prepričanja posredoval naslednikom. Vztrajno in brez popuščanja je trdil, da je športni center na območju zgoniške občine koristna infrastruktura zlasti za mlade.

Danes lahko trdimo, da je zgoniška telovadnica pomemben kraški športno-kulturni center, kjer se poleg redne in izredne športne dejavnosti prirejajo odmevnejši, pa tudi manjši dogodki, namenjeni občankam in občanom. V četrtek zvečer so ob 40-letnici njene izgradnje telovadnico poimenovali prav po Guštinu in slovesno odkrili kamnito spominsko tablo.

»Danes doživljamo trenutek globoke hvaležnosti,« je v svojem pozdravu povedala zgoniška županja Monica Hrovatin, »pred 40 leti je ta objekt nastal kot stava na prihodnost naše skupnosti. Od takrat so v teh prostorih in na igriščih odraščale generacije mladih in zaživeli so kulturni dogodki. Tu smo spremljali športne napore in skupne uspehe. Kot utripajoče srce našega prostora in trdna točka srečevanja se v njem združujeta šport in kultura v oblikovanju ne le športnikov, temveč državljanov.«