Dom končal prvo polovico prvenstva nepremagan, uspešen tudi Sokol

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Kontovel – Libertas Gonars 81:70 (24:22, 47:42, 67:55)

Kontovel: Terčon 7 (-, 2:3, 1:1), Bellettini 0 (-, -, -), Rocchetti 0 (0:2, 0:3, -), Škerl 22 (5:6, 4:6, 3:8), Mattiassich 20 (-, 7:9, 3:8), S. Regent 0 (-, 0:3, -), De Petris 9 (3:3, 3:6, -), Salvi 2 (-, 1:1, -), Vecchiet 0 (-, -, -), G. Regent 7 (3:3, 2:4, -), Daneu 14 (2:3, 3:10, 2:7), P. Gulič nv. Trener: Peric.

V uvodnem krogu povratnega dela deželne divizije 1 je Kontovel na domačem igrišču z 81:70 premagal Libertas iz Gonarsa. Predvsem v prvem polčasu, ki se je končal z izidom 47:42, so se gostje enakovredno kosali z domačimi košarkarji. Kontovel je sicer ves čas rahlo vodil, Gonars pa je z dobro igro držal stik. V drugem delu tretje četrtine so si domačini predvsem na krilih razigranega dvojca Škerl-Mattiassich (skupaj 42 točk) priigrali nekaj več točk prednosti, ki so jo v zadnjih desetih minutah suvereno upravljali. Izkazal se je tudi Aleksander Daneu, ki je v statistike vpisal dvojni dvojček (14 točk in 12 skokov).

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Dom – Aibi Fogliano 80:55 (22:19, 45:35, 68:49)

Dom: Salvi 9, D. Abrami 7, G. Zavadlav 11, Makuc 0, Bernetič 9, P. Abrami 3, L. Pahor 10, Bressan 18, Calzavara 0, Pavlin 12, Tarantini 1. Trener: Bonetti.

Dom je vknjižil deveto zaporedno zmago v deželni diviziji 2 in še dodatno utrdil prvo mesto v goriški skupini. Bonettijevi varovanci so v 9. krogu na domačem igrišču brez večjih težav premagali Aibi iz Foljana, ki je bil goriškim košarkarjem kos le v prvi četrtini. V nadaljevanju so domačini prevzeli pobudo in dosegli zanesljivo zmago. V napadu so se tokrat izkazali Bressan (18 točk), Pavlin (12), Gabrijel Zavadlav (11) in Luka Pahor (10). Dom je tako nepremagan sklenil prvo polovico rednega dela prvenstva.

Santos B – Sokol Franco 62:67 (12:16, 21:32, 41:42)

Sokol: Raseni 11, Emili 2, S. Malalan 11, M. Malalan 0, Ferfolja 15, Gutty 2, Sas. Zidaric 7, Sam. Zidaric 19, Bratus 0, Doljak 0, Ušaj nv. Trener: A. Albanese.

V zadnjem krogu prvega dela tržaške skupine deželne divizije 2 je Sokol Franco v gosteh premagal Santos B. Izid je bil 62:67 v korist nabrežinskega moštva. Gostje so dobro začeli in na glavni odmor odšli z 11 točkami naskoka (21:32). V tretji četrtini so domačini ujeli priključek, v zadnji pa so gostje spet prevzeli pobudo in z učinkovito skupinsko igro prišli do sedme zmage. Najboljši Sokolov strelec je bil z 19 točkami Samuel Zidaric, 15 pa jih je dodal Jan Ferfolja.