»Župan ne obvladuje več koalicije in niti samega sebe«

»Ne samo, da tržaški župan Roberto Dipiazza ne drži več vajeti svoje koalicije, ampak ne zmore več obvladati niti samega sebe. In to povem z vsem spoštovanjem do njega in z veliko zaskrbljenostjo. Večina v občinskem svetu pa je dosegla končno postajo in prišel je čas, da se umakne.« Tako se je na včerajšnji novinarski konferenci, ki so jo sklicali predstavniki opozicije v občinskem svetu, izrazil tržaški občinski svetnik in nekdanji kandidat za župana Francesco Russo (Demokratska stranka).

V prostorih občine so se poleg njega zbrali še občinski svetniki Alessandra Richetti (Gibanje 5 zvezd), Paolo Altin (Punto franco), Kevin Nicolini (Zdaj Trst) in Luca Salvati (DS). Srečanje z novinarji so sklicali po sredinem dogajanju v občinskem svetu, ko je desna sredina nastopila neenotno pri glasovanju rebalansa proračuna za zamrznitev sredstev za kabinsko žičnico, župan Dipiazza pa je s seksističnimi besedami na račun svetnice Gibanja petih zvezd Alessandre Richetti povzročil ogorčenje. V četrtek pa so nato med zadnjim letošnjim zasedanjem odobrili proračun za obdobje 2026-2028.

Žičnica je dejansko paradni konj župana Dipiazze in dejstvo, da so nekateri v desni sredini (dva svetnika stranke Naprej, Italija) volili proti njej, dokazuje, da je njegove koalicije res konec, so zatrdili opozicijski svetniki, ki bi najraje videli, da bi se v prihodnjem letu sklicale občinske volitve, ne pa šele leta 2027. Poudarili so, da je zaradi slabega upravljanja mesto praktično ustavljeno. »Marsikdo se sprašuje, zakaj je dostop do socialnih storitev tako težaven, ali pa zakaj se začeta dela ne zaključijo. To se dogaja, ker se sredstva vlagajo v projekt, ki ga občani nočejo,« je dejal Altin.