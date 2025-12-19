Paritetni odbor nesklepčen

Predsednik Institucionalnega paritetnega odbora za vprašanja slovenske manjšine Marko Jarc danes ni skrival svojega razočaranja. Za danes sklicana seja odbora je bila namreč nesklepčna, saj je bilo prisotnih le osem članov (šest v živo in dva na daljavo) od skupnih dvajset, kolikor jih sestavlja paritetni odbor, za sklepčnost pa bi moralo biti prisotnih vsaj pet članov slovenske in pet članov italijanske komponente. Tako odbor ni mogel razpravljati in odločati o prošnji občine Tablja v Kanalski dolini za vključitev v seznam občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona št. 38/2001, pa tudi ne o prenovi Deželne šolske komisije za izobraževanje v slovenskem jeziku, zaradi nesklepčnosti je s tem v zvezi odpadlo tudi zaslišanje slovenske predstavnice v Višjem šolskem svetu in vodje Sindikata slovenske šole Katje Pasarit.

»Najbolj boli, da je manjkala dejansko slovenska komponenta,« je novinarjem dejal Jarc, ki je odsotnost tolikih članov pripisal »politikantski mahinaciji«, saj meni, da je bila odsotnost vnaprej pripravljena. »Če se spominjamo prvega paritetnega odbora, smo imeli obstrukcijo italijanske komponente, to so bili izraziti desničarji, sedaj pa z žalostjo jemljem na znanje, da je obstrukcija same slovenske komponente,« je dejal Jarc, ki meni, da bi lahko za zagotovitev sklepčnosti zadostovala prisotnost le še dveh članov slovenske komponente . Predsednik paritetnega odbora namerava vsekakor spet predložiti današnji dnevni red, saj ne vidi razlogov, zakaj naj ne bi npr. občine Tablja vključili v seznam občin, kjer veljajo določila zaščitnega zakona in upa, da bo to šlo skozi. Nova seja odbora bi morala potekati 12. januarja 2026.

V zvezi z današnjo sejo paritetnega odbora pa je tiskovno sporočilo poslalo deželno vodstvo Slovenske kulturno-gospodarske zveze, ki je nesklepčnost ne preseneča, saj, piše, je bil datum sklicanega zasedanja tik pred božičnimi prazniki dokaj neustrezen . Pri SKGZ tudi opozarjajo, da je sedem članov odbora že pred meseci, točneje 3. oktobra, zaprosilo oz. zahtevalo čim prejšnji sklic paritetnega odbora s predloženim dnevnim redom najbolj žgočih tem. Tudi prvi letošnja seja odbora je bil po mnenju SKGZ sklicana na neobičajen datum 28. julija, potem ko so nekateri člani »kar sedem mesecev pozivali predsednika, naj se paritetni odbor sestane«. »Tako stanje in hude težave neučinkovitosti samega odbora predstavljajo resen problem za celotno slovensko narodno skupnost,« menijo pri krovni organizaciji, kjer upajo, »da bo lahko paritetni odbor čimprej ponovno prevzel tisto dragoceno institucionalno neoporečno vlogo , ki jo je v vseh preteklih letih redno odigral .«