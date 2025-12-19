Fedriga upa, da bodo v letu 2026 spet zaživele pokrajine

Glavni dejavnik, ki je Deželi FJK omogočil še eno uspešno leto, je solidna finančna osnova, s katero so tesno povezane v prihodnost usmerjene strategije in konkretna dejanja, ki prebivalcem vlivajo zaupanje, je prepričan predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga. Danes je na tradicionalni predpraznični novinarski konferenci potegnil črto pod iztekajočim se letom, ki ga je označil za uspešnega, in nakazal korake za bližajoče se leto 2026.

»V središče postavljamo ljudi, družino, ozemlje in gospodarski razvoj. Vse to s skupno finančno dotacijo 6,5 milijarde evrov,« je dejal guverner in ob tem pojasnil, da tolikšna finančna razpoložljivost neposredno izhaja iz močnega in zdravega deželnega gospodarstva. V podkrepitev trditvam o stabilnosti deželnih financ je Fedriga izpostavil oceni bonitetnih agencij Moody’s, po kateri je FJK (Baa1) z Lombardijo najboljša med deželami v Italiji, in Fitch (A-). Obe agenciji sta v zadnjem obdobju bonitetno oceno za FJK zvišali, je poudaril šef deželne vlade.

Predsednik FJK je večkrat namignil – včasih bolj odkrito, spet drugič bolj posredno –, da bi želel na guvernerskem položaju ostati še za tretji mandat ... če bodo to želeli tudi volivci in volivke. In seveda če bo v ta namen italijanska vlada sprejela kak zakon, saj sta trenutno mogoča le dva mandata. Fedriga še upa, da bo leto 2026 tudi leto ponovne oživitve pokrajin: za sprejetje spremembe statuta Dežele FJK, ki bo to omogočila, manjka le še zelena luč senata.