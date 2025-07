Jutri bo na obali in v nižini spremenljivo vreme, v hribih pa oblačno. Popoldne bodo v hribih in v nižini možni nalivi in nevihte. V nižini se bodo možni razpršeni nalivi in nevihte pojavljali tudi ponoči. Pihal bo veter.

Jutri dopoldne bodo na Primorskem možne krajevne padavine. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne lahko nastane kakšna ploha tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.