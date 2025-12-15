Lažje do slovenščine in sporazumevanja v Sloveniji

Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik je spletni prosto dostopni tečaj slovenščine Slonline nadgradil še z interaktivnim učbenikom Naslon, ki so ga danes predstavili na Univerzi v Ljubljani. Dostopen je v sedmih jezikih in je namenjen odraslim priseljencem, ki v Sloveniji že živijo, in tistim, ki se v Slovenijo nameravajo priseliti. Spletni učbenik je zasnovan tako, da se lahko uporablja za samostojno učenje, za učenje z učiteljico oziroma učiteljem, primeren pa je tudi za kombinirano učenje.

Od dokumentov do zdravnika

Vsebine, ki jih vključuje, po navedbah centra temeljijo na »dejanskih sporazumevalnih potrebah priseljenih odraslih oseb v prvih fazah življenja v slovenskem okolju«. Vanje so vključeni situacije, besedišče, sporazumevalni vzorci in besedila, s katerimi se posameznik srečuje najbolj pogosto. Med temi naj tu omenimo urejanje dokumentov na upravni enoti, iskanje zdravstvene pomoči ali komunikacijo z učitelji v šolskem sistemu.

Tečaj Slonline uporabljajo praktično v vseh državah sveta, nanj pa je registriranih več kot 60.000 uporabnikov. Aktivno ga mesečno uporablja med 4000 in 5000 ljudi, po nadgradnji pa naj bi postal še bolj dostopen, osrednji cilj tečaja ostaja jezikovno opolnomočenje priseljenih. Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik deluje pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.