Nedelja, 13. julija 2025

Nad Atlantikom in večjim delom Evrope sta dve obsežni višinski jedri hladnega zraka, nad severno polovico Evrope pa se pri tleh zadržuje ciklon z vremensko fronto. Nad našimi kraji se ob zahodnih vetrovih zadržuje nestabilna zračna masa.

Danes bo na obali in v nižini spremenljivo vreme, v hribih pa oblačno. Popoldne bodo v hribih v nižini možni razpršeni nalivi in nevihte. Nalivi in nevihte se bodo pojavljali tudi čez noč. Na obali bo pihal južni veter.

Danes bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Dopoldne bo v zahodni polovici države možna kakšna ploha, popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte tudi drugod. Več padavin bo na severozahodu. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo okrepil.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.