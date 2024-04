Nedelja, 14. aprila 2024

Nad večjim delom Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka, vremenske motnje potujejo proti vzhodu čez severno Evropo. Nad naše kraje v višinah od severozahoda priteka suh in vse toplejši zrak.

Prevladovalo bo jasno vreme. Popoldne se bo ob morju in po nižinah postopoma pooblačilo, v hribovitem svetu bo oblačnost povečana, ozračje se bo postopoma ohladilo. Ničta izoterma bo na nadmorski višini okoli 4000 m. Na obali bodo pihali zmerni vetrovi raznih smeri.

Precej jasno bo, občasno bo nekaj koprenaste oblačnosti. Sredi dneva ali popoldne bo zapihal jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v mraziščih na Notranjskem okoli 4, najvišje dnevne v zahodnih krajih od 22 do 26 drugod od 27 do 30 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.