Nedelja, 15. septembra 2024

Ciklon se zadržuje nad vzhodnim delom srednje Evrope ter nad severnim in vzhodnim Balkanom. K nam od severa doteka razmeroma hladen in vlažen zrak.

Nebo bo spremenljivo do oblačno; v gorah bo v višjih legah še vedno pihal močan severni veter. Temperature bodo približno 5 stopinj pod povprečjem za ta čas. Možne bodo tako krajevne razjasnitve kot tudi rahle lokalne padavine.

Danes bo sprva večinoma oblačno, tu in tam bo občasno rahlo deževalo, pogosteje v vzhodnih krajih. Popoldne bo večinoma suho, proti večeru se bodo oblaki od severa trgali. Razen na zahodu bo pihal šibak do zmeren veter severnih smeri, ki bo popoldne postopno slabel.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v Gornjesavski dolini okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.