Nedelja, 16. maja 2021

V nižinskem pasu in na obali bo spremenljivo, več oblačnosti bo v hribih. Verjetne bodo plohe in lahko tudi nevihte z bolj obilnimi padavinami zlasti na območju Predalp. Vmes pa bodo tudi obdobja z lepšim in bolj sončnim vremenom, predvsem na obali. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 2000 m.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Dopoldne bo sprva večinoma suho, nato bodo krajevne padavine, predvsem plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodnik, na severovzhodu pa popoldne veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 od 14, v alpskih dolinah okoli 7, najvišje dnevne od 16 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER