Nedelja, 17. septembra 2023

Od severovzhoda sega nad srednjo Evropo, Balkan in osrednje Sredozemlje šibko območje visokega zračnega tlaka. V višinah je začel od jugozahoda k nam dotekati toplejši zrak, pri tleh pa se zadržuje razmeroma vlažna zračna masa.

V glavnem bo prevladovalo spremenljivo vreme. V visokogorju in v Predalpah bodo možne padavine. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo večinoma sončno, več oblačnosti bo v hribih zahodne Slovenije. Dopoldne bo ponekod po nižinah megleno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 17, najvišje dnevne od 24 do 28 stopinj C.

