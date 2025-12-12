V Sežani že stopili v Kosovelovo leto 2026

Začelo se je Kosovelovo leto, s katerim želijo okrepiti prepoznavnost pesnika Krasa in njegove misli ponesti v svet. Z včerajšnjo slovesnostjo na Trgu osvoboditve v Sežani in predstavitvijo do sedaj opravljene poti v leto 2026, ki ga Slovenija posveča stoletnici smrti slovenskega pesnika Srečka Kosovela, je Občina Sežana razglasila uradno odprtje.

V Kosovelovem domu v Sežani so predstavili dosežke projekta Konstrukturizem, s katerim so postavili temelje za jubilejno pesnikovo leto in zasledovali cilj digitalne nadgradnje turistične infrastrukture na območju Občine Sežana. Ravno tako je digitalizacija močno vpeta tudi v obnovo Kosovelove domačije v Tomaju, in torej v drug velik projekt v sklopu priprav na Kosovelovo leto 2026.

Kosovelovo leto prinaša več kot sto različnih dogodkov tako v Občini Sežana kot tudi drugje po Sloveniji. Pod imenom iz Kaosa v Kozmos bodo v programu sodelovala številna društva in institucije, ki so prijavili svoje projekte na poziv sežanske občine.

Posebno slovesno bo 8. februarja, ko naj bi vrata odprla prenovljena Kosovelova domačija v Tomaju. Namen prenove, vredne milijon 300 tisoč evrov, je Kosovelovo domačijo urediti v privlačen muzej in večnamenski center z novimi dejavnostmi, kot so izobraževalni programi, kulturne prireditve, delavnice ter promocija lokalnih izdelkov. Februarja naj bi tudi odprli razstavo del Lojzeta Spacala, Vladimirja Makuca in Valentina Omana, prepletenih s poezijo Srečka Kosovela, marca pa stalno postavitev Kosovelovega portreta avtorja Simona Kastelice.