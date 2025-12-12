Odbojkarica Zaleta Mateja Oberdan bi študirala pravo

Iz torkove priloge Šport plus.

Mateja Oberdan je 17-letna Bazovka, ki trenutno obiskuje Državni tehnični zavod Žige Zoisa v Trstu. V šoli jo še posebej zanima pravo in po maturi namerava nadaljevati po tej poti. Svojo športno kariero je sicer začela kot plavalka, pozneje se je ukvarjala tudi z atletiko, trenutno pa trenira odbojko.

Sedanje društvo in matično društvo: AŠD Sloga - Zalet.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Matejči.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Prvi šport je bilo plavanje, pozneje sem se ukvarjala tudi z atletiko (oboje pri Boru).

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd.? Ja, pri Mladinskem krožku v Bazovici.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Gabriela Guimarães (Gabi).

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Zajtrk.

Kaj pa najljubša jed? Jih je ogromno: če bi morala izbrati le eno, bi verjetno rekla parmigiana, ki jo pripravi moj oče.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Razbijam glaže (Modrijani).

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? WhatsAppa.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Pravo.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Urnik.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Odvetnica.

Raje gledaš filme ali serije? Filme.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? V Mehiko.

S kom pa bi šla? S skupino An dva tri štjre.

Kaj te najbolj nasmeji? Moj brat, ker vedno ve, kako me spraviti v dobro voljo.

Katera je tvoja najljubša žival? Lev.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Naš bar.

Katero lastnost pri ljudeh najbolj ceniš? Iskrenost.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Šla po nakupih s prijateljicami.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Brez slušalk.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju? Spielbergov film Ujemi me, če moreš z Leonardom di Caprijem.

Katero supermoč bi imela? Sposobnost branja misli.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na samotni otok? Ne bi vedela.

Kaj te najbolj motivira? Zmaga na tekmi.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Druženje s prijatelji.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Vztrajna, nasmejana, dobrosrčna.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in poletje.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Napoleon.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik Tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? Instagram, Tik Tok in WhatsApp.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja, brez težav.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Zelo pomembno.