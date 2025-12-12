Nika Prevc druga na tekmi pokala v Klingenthalu, Nika Vodan deseta

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc (128 m in 126 m, 239,5 točke) je bila druga na tekmi svetovnega pokala v nemškem Klingenthalu. Pred njo je bila s točko prednosti le Japonka Nozomi Maruyama (130 in 127 m, 240,5), tretje mesto je zasedla Avstrijka Lisa Eder (125,5 in 128,5 m, 231,9).

Na deseto mesto se je uvrstila Nika Vodan (126,5 in 116,5 m, 200,9), Maja Kovačič (117 in 112 m, 170,1) je bila 21. Katra Komar (116,5 in 108,5 m, 165,6) pa 25.

»Danes lahko razmišljam o tem, kje sem izgubila tisto eno točko. Prvi skok je bil malo slabši, zato pa sem zelo zadovoljna s takšno uvrstitvijo, stvari pa bomo popravili jutri,« je za slovensko zvezo povedala Prevc.

Slovenska ženska ekipa je v Nemčijo pripotovala na krilih dvojne zmage, ko je Nika Prevc v poljski Wisli slavila pred Niko Vodan. Obe sta bili med deseterico tudi tokrat in sta v finalu napredovali.

Novo priložnost bodo skakalke imele že v soboto, ko se bo druga tekmah začela ob 11.45, pred tem bodo ob 10.30 kvalifikacije.