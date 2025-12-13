Že sedmi zaporedni poraz Bora Radenska, Dom ostaja nepremagan

C-LIGA

BaskeTrieste – Bor Radenska 68:63 (14:8, 26:23, 48:44)

Bor: Lo Duca 13 (2:2, 4:9, 1:1), Brancati 7 (1:1, 3:7, 0:1), Comar 12 (3:7, 4:8, 0:2), Giustolisi 5 (1:2, 2:3, -), Zettin 0 (-, 0:2, 0:1), Gallocchio 8 (2:3, 0:2, 2:3), Maurel 10 (4:6, 3:8, -), Finatti 8 (1:2, 2:6, 1:6), Fonda in Sommariva nv. Trener: Krčalić.

Kriza Bora Radenske se nadaljuje. Košarkarji svetoivanskega kluba so v C-ligi utrpeli že sedmi zaporedni poraz, v predzadnjem krogu prvega dela prvenstva so z izidom 68:63 v gosteh klonili proti zelo mladi ekipi BaskeTrieste.

Tekma v športni dvorani PalaTrieste je bil večinoma dokaj izenačena, domačini pa so ves čas imeli pobudo v svojih rokah in predvsem po zaslugi natančnih metov z razdalje zasluženo ohranjali prednost. Bor, ki je spet nastopil v močno okrnjeni postavi (trener Saša Krčalić je na tekmo vpoklical mlada Roka Fondo in Lea Sommarivo, ki sicer nista stopila na igrišče), pa nikakor ni našel pravega ritma. V napadu so s težavo prihajali do odprtih metov, v napadu pa niso bili kos hitrim mladim nasprotnikom. Gostje se vendarle držali stik z domačini, nikoli pa jih niso resno ogrozili, tako da je bil nov poraz neizbežen.

»Trenutno stanje ekipe ni dobro, igra močno šepa, v napadu nikakor ne steče. Upajmo, da bo postava kmalu spet popolna in da bodo fantje vendarle zaigrali nekoliko bolje,« je po tekmi na kratko povedal Borov spremljevalec Bruno Kneipp.

DEŽELNA DIVIZIJA 2, GORIŠKA SKUPINA

Dom – Nuova Basket Isonzo 67:47 (22:16, 38:31, 51:37)

Dom: Salvi 9, D. Abrami 2, Devetta 6, G. Zavadlav 8, Bernetič 2, Urdih 0, P. Abrami 0, L. Pahor 4, Bressan 20, Calzavara 0, Pavlin 5, Rossmann 11. Trener: Bonetti.

V predzadnjem krogu prvega dela deželne divizije 2 je Dom s 67:47 zanesljivo premagal moštvo Nuova Basket Isonzo iz Pierisa. Z osmo zaporedno zmago so Domovi košarkarji utrdili prvo mesto v goriški skupini. Današnja tekma je bila nekoliko živčna, saj so gostje igrali zelo agresivno in ves čas branili na meji osebne napake. Nekajkrat je Bonettijeve varovance to spravilo s tira, v tretji četrtini pa so zaigrali tako, kot znajo, si priigrali zajetnejšo prednost in na koncu zasluženo slavili. Med posamezniki se je z 22 točkami izkazal Samuele Bressan, na obeh polovicah igrišča pa je bil pravi lider na igrišču veteran Gabrijel Zavadlav.