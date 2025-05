Jutri bo oblačno. Popoldne se bodo pojavljale padavine in nevihte. Pihal bo veter.

Jutri in ponedeljek bo deloma sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Iz dneva v dan bo nekoliko topleje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.