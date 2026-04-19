Nedelja, 19. aprila 2026

Območje visokega zračnega tlaka, ki je nad večjim delom Evrope, na zahodu slabi. Hladna fronta se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam. Nad našimi kraji se zadržuje topel in suh zrak.

Danes bo dopoldne spremenljivo, oblačnost se bo gostila. Možne bodo plohe in nevihte, ki se bodo v Karniji pojavljale že pozno dopoldne, nato pa se tekom popoldneva širile tudi drugod.

Danes se bo po dokaj jasnem jutru od severozahoda začelo oblačiti. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte, ki se bodo počasi širile nad večji del Slovenije.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.