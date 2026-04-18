Na Trbižu ustanovili slovensko športno društvo Julijce

Danes je bil zgodovinski in edinstven dan za Kanalsko dolino in slovenski šport v Italiji. Na Trbižu so ustanovili prvo tamkajšnje slovensko športno društvo, Amatersko športno društvo Julijce. Ob prisotnosti mnogih domačinov, športnih in družbeno-političnih delavcev je na sedežu Sveta slovenskih organizacij na Trbižu osem ustanovnih članov podpisalo ustanovno listino, s katero so tudi uradno ustanovili AŠD Julijce, ki se bo na začetku ukvarjalo z namiznim tenisom in športnim plezanjem, s čimer bodo razširili športno ponudbo na tem območju.

Predsednica novega športnega društva je Alessandra Ksenija Jelen, odborniki pa Anna Wedam, Antonio Sivec, Romano Benet in Tadei Pivk. Kot je poudarila nova predsednica, ki se je zahvalila vsem, ki so pri tem sodelovali, ima društvo namen krepiti športno, kulturno in družbeno sodelovanje ter tudi čezmejno sodelovanje. »Zavedamo se, da je ta ustanovitev prvi konkretni korak. Vključevanje in sodelovanje sta glavni besedi našega dela,« je poudarila Jelen.

Ob zvokih harmonike Jureta Prešerna se je praznovanje ob novoustanovljenem društvu lahko začelo.