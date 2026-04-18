Bor Radenska dosegel obstanek v C-ligi

V San Danieleju so Krčalićevi košarkarji zmagali s prednostjo kar 31 točk

18. apr. 2026 | 21:35
    Košarkarji Bora so obstanek v C-ligi v San Danieleju praznovali skupaj s svojimi navijači (DRUŠTVENI ARHIV)
KOŠARKA

C-LIGA

San Daniele – Bor Radenska 55:86 (13:19, 22:41, 39:64)

Bor Radenska: Lo Duca 9, Vasiljević 20, Comar 11, Finatti 9, Medizza 12, Francesco Savoia 6, Brancati 5, Zettin 8, Gallocchio 0, Lettieri 3, Sommariva 0, Maurel 3. Trener: Krčalić.

Košarkarji Bora Radenska bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v deželni C-ligi. Po zmagi v San Danieleju proti domači peterki na povratni tekmi play-outa so varovanci trenerja Saše Krčalića dosegli obstanek, ki je bil še do pred nekaj meseci težko dosegljiv. Bor pa je v drugem delu sezone igral kot prerojen in je tako zasluženo obdržal status C-ligaša.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Ronchi – Kontovel 71:55 (19:15, 35:33, 54:42)

Kontovel: Terčon 5, Glavina nv, Rocchetti 0, Škerl 7, Gulič 0, Mattiassich 5, S. Regent 1, De Petris 14, Salvi 0, G. Regent 0, Daneu 12, Scocchi 7. Trener: Peric.

DEŽELNA DIVIZIJA 2

Athletismo – Dom 71:74 (22:26, 40:37, 55:53)

Bor SV Impianti – Basket4TS 96:46

