Bor Radenska dosegel obstanek v C-ligi

KOŠARKA
C-LIGA
San Daniele – Bor Radenska 55:86 (13:19, 22:41, 39:64)
Bor Radenska: Lo Duca 9, Vasiljević 20, Comar 11, Finatti 9, Medizza 12, Francesco Savoia 6, Brancati 5, Zettin 8, Gallocchio 0, Lettieri 3, Sommariva 0, Maurel 3. Trener: Krčalić.
Košarkarji Bora Radenska bodo tudi v prihodnji sezoni igrali v deželni C-ligi. Po zmagi v San Danieleju proti domači peterki na povratni tekmi play-outa so varovanci trenerja Saše Krčalića dosegli obstanek, ki je bil še do pred nekaj meseci težko dosegljiv. Bor pa je v drugem delu sezone igral kot prerojen in je tako zasluženo obdržal status C-ligaša.
DEŽELNA DIVIZIJA 1
Ronchi – Kontovel 71:55 (19:15, 35:33, 54:42)
Kontovel: Terčon 5, Glavina nv, Rocchetti 0, Škerl 7, Gulič 0, Mattiassich 5, S. Regent 1, De Petris 14, Salvi 0, G. Regent 0, Daneu 12, Scocchi 7. Trener: Peric.
DEŽELNA DIVIZIJA 2
Athletismo – Dom 71:74 (22:26, 40:37, 55:53)
Bor SV Impianti – Basket4TS 96:46