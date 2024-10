Nedelja, 20. oktobra 2024

Ponoči in do jutra bo še delno oblačno vreme, nato se bo od vzhoda razjasnilo. Popoldne bo v hribovitem svetu le nekaj plitve kopaste oblačnosti. Na vzhodnem pasu bo dopoldne sprva pihala zmerna burja, ki bo popoldne oslabela.

Danes dopoldne se bo povsod razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in do večera ponehala. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem okoli 13, najvišje dnevne od 13 do 17, na Primorskem okoli 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.