Nedelja, 23. junija 2024

Dopoldne bo možen dež in tudi kakšna nevihta zlasti na zahodu. Padavine bodo postopoma ponehale a dan bo v glavnem ostal oblačen. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja.

Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, čez dan pa se bo oblačnost nekoliko trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 28, v Zgornjesavski dolini okoli 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.