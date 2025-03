Nedelja, 23. marca 2025

Danes bo sprva oblačno z obilnimi padavinami in občasnimi nevihtami. Popoldne se bo vreme razjasnilo. Na obali bo manj dežja in bo večinoma pihal dolgotrajen južni veter. V predalpskem svetu bo obilno deževalo. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1800 m.

Danes bo oblačno, občasno bo tudi deževalo. Najmanj padavin bo na vzhodu in čez dan se bo delno razjasnilo. Veter bo postopoma oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 16, na vzhodu do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.