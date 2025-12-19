Komisija potrdila povišek v višini 500 tisoč za slovensko manjšino

Senatna proračunska komisija je pravkar potrdila to, kar smo najavili, da bo slovenska manjšina iz sklada zaščitnega zakona v letu 2027 dobila od italijanske države deset milijonov in petsto tisoč evrov, kar je petsto tisoč evrov več kot prihodnje leto in prejšnja leta. Sklep mora potrditi še senat na plenarnem zasedanju prihodnji teden.

Vlada je na seji komisije poudarila, da v teh pogojih zaradi finančnih težav ne more sklad za Slovence v letu 2026 povišati za dva milijona evrov, kot sta v ločenih amandmajih zahtevala poslanec Južnotirolske ljudske stranke (SVP) Meinhard Durnwalder (na pobudo Slovenske skupnosti) in senatorka Demokratske stranke Tatjana Rojc. Zato je južnotirolskega parlamentarca zaprosila, da popravi svoj amandma in da nakaže povišek v višini 500 tisoč evrov za leto 2027, kar je Durnwalder tudi storil. Spričo tega je enako naredila tudi senatorka Rojc. Senatna skupščina bo v prihodnjih dneh torej glasovala za vsebinsko enaka amandmaja.

»Dogajanja v senatni komisiji dokazujejo, da je vlada pokazala dobro voljo za povišanje prispevka za Slovence. To je gotovo izraz pozornosti do manjšine,« je sklep proračunske komisije za Primorski dnevnik komentiral senator Durnwalder.

Senatorka Rojc meni, da to predstavlja vsaj prvi korak k prilagoditvi državne podpore slovenski manjšini, ki je že vrsto let enaka in torej ne upošteva naraščanja stroškov. Slovenska predstavnica DS je prepričana, da je odločitev v komisiji tudi sad pozornosti, ki jo slovenski manjšini stalno izkazuje predsednik republike Sergio Mattarella.