Nedelja, 24. januarja 2021

Napoved je še negotova. Prevladovalo bo spremenljivo oblačno vreme. Popoldne bo na obali zapihala burja.

Danes bo oblačno. Dopoldne se bodo na jugu spet pojavile padavine, meja sneženja bo na okoli 600 m nadmorske višine. Popoldne se bodo padavine pojavile v osrednji Sloveniji, ne severu bo padavin malo. Popoldne bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem večinoma šibka burja.

Temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER