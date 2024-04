Fabio Cannavaro novi trener Udineseja

Videmski prvoligaš Udinese bo po odslej vodil nekdanji svetovni prvak in dobitnik zlate žoge Fabio Cannavaro, je sporočil klub na svoji spletni strani. Vodstvo kluba je po nezavidljivem položaju, ko pet tekem pred koncem prvenstva zaseda tretje predzadnje mesto na lestvici in mu grozi izpad v drugo ligo, odslovilo dozdajšnjega trenerja Gabrieleja Cioffija. Cannavaro je pogodbo podpisal do 30. junija 2024, v strokovnem štabu pa bo tudi njegov brat Paolo, so zapisali na spletni strani kluba.

Cannavaro, ki je ob Franzu Beckenbauerju in Matthiasu Sammerju edini branilec z zlato žogo, se je kot trener preizkusil v Združenih arabskih emiratih in na Kitajskem, nazadnje pa je vodil Benevento, ki nastopa v italijanski C - ligi.

Nekateri krajevni mediji so ob odslovitvi Cioffija omenjali, da ga bo morebiti nasledil 78-letni ločniški trener Edi Reja.