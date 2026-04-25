Nedelja, 26. aprila 2026

Jutri bo pretežno jasno nebo zjutraj, od sredine dneva dalje rahlo oblačno zaradi visokih, vendar gostejših kopren. Vetrič v režimu sapice. Izrazita temperaturna nihanja s temperaturami v nižinah in v gorah nad povprečjem za to obdobje.

Jutri bo pretežno jasno in čez dan toplo. Proti večeru se bo od severozahoda začelo oblačiti. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, proti večeru na Primorskem burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.